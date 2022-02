Erhöhung der Strompreise

Die Salzburg AG erhöht nach entsprechenden Presseinformationen den Strompreis für Neukunden um das "Vierfache" des bisherigen Preises und für Bestandskunden noch nicht beziffert aber wohl auch erheblich ab April 2022.

Begründet wird das mit "der akuten Entwicklung am weltweiten Energiemarkt und der Steigerung des österr. Strompreis Index". Für diese Preispolitik fehlt mir jedes Verständnis, denn auf meiner letztjährigen Jahresstromabrechnung steht, der von mir bezogene Strom kommt zu 85,09 Prozent aus Wasserkraft, zu 10,17 Prozent aus Windstrom, zu 1,23 Prozent aus Sonnenenergie und der kleine Rest von 3,51 Prozent aus Biomasse und Sonstige.

Die Produktion unseres Stroms aus vorwiegend Wasserkraft verteuert sich nicht um das Vielfache, weil aus welchen Gründen auch immer die Weltenergiepreise steigen. Wir Salzburger haben seit Jahrzehnten unsere Flüsse und Bäche bis zum Anschlag verbauen lassen um Liefer- und Preissicherheit der Stromversorgung zu bekommen. Die Investitionen sind längst über unsere Strompreise finanziert, neue Investitionen können immer noch aus laufenden Einnahmen finanziert werden. Die Salzburg AG argumentiert auch gerne mit dem Aktienrecht, wonach Vorstände haften würden, wenn nicht das Maximum an Gewinn geschöpft wird. Diese Haftung gilt zu Gunsten der Eigentümer des Unternehmens.

Eigentümer der Salzburg AG sind im weitesten Sinne ja wir Salzburger (soweit unsere aller Eigentum nicht von Politikern verscherbelt wurde) , vertreten durch die Politik unseres Landes im Aufsichtsrat, der die Vorstände beruft und der die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestimmt. Das sind aber die gleichen Politiker, die einerseits die Preisentwicklung bejammern, andererseits diese selbst gestalten. In Wirklichkeit wird der Strompreis zu einer Art verdeckter Steuer, der zur Teilfinanzierung völlig ausufernder öffentlicher Ausgaben verwendet wird. Wir sollen nicht merken, dass weit über 50 Prozent unseres Ertrages aus unserer Arbeitsleistung inzwischen vom " Staat" abgeschöpft wird.

Wir Eigentümer, die Salzburger Bevölkerung, wollen faire kostendeckende Preise und kein Geschwurbel von Weltmarktpreisen. Wir verzichten auf Gewinnmaximierung. Dann brauchen wir auch keine Almosen zur Abfederung der Preissteigerungen. Wenn Weltmarktpreise gelten sollen, dann müssen wir einen weiteren Ausbau der letzten frei fließenden Flußabschnitte zum Beispiel an der Salzach in Stegersbach, verhindern und Windräder zur Verschandelung der Landschaft brauchen wir dann auch nicht, dann versorgen wir uns doch besser mit ein wenig zusatzlichem Strom aus dem Weltmarkt. Kostet gleich viel. Es ist ja ohnehin nicht erklärlich, warum auch der Wasserpreis bei der Salzburg AG seit Jänner um rund zehn Prozent gestiegen ist. Regen und Grundwasser fließen nach wie vor unentgeltlich. Ein Weltmarkt für Regenwasser ist mir bei uns noch nicht untergekommen.

Bei mir wurde gerade der Stromzähler ausgetauscht. Ein Smartmeter wurde installiert. Der für mich umwerfende Vorteil; ich erspare mir das jährliche Ablesen des Zählers. Hurra. Dafür kann ich nicht mehr den Verbrauch am Zähler ablesen, was bisher sehr einfach war. Das was einmal versprochen war, eine nach Belastung gestaffelte Preisgestaltung, die mir dank Smartmeter den günstigsten Zeitpunkt für das Einschalten meiner Waschmaschine melden sollte, fehlt völlig. Der wirkliche Nutzen daher absolut Null, Mehrkosten für die Miete des Gerätes bestimmt. Absolute Nebelgranate, Vorteil vielleicht bei der Salzburg AG?

Die Politik hat bei der Umwandlung der SAFE in die Salzburg AG offensichtlich übersehen, dass es sich hier um einen Nahversorger grundlegender Bedürfnisse mit gemeinnützigem Charakter handelt , das die Ressourcen nutzen soll, die uns allen gehören, die Erträge daraus uns zur Verfügung stellen muss, und nicht um eine Kapitalmarkt abhängige AG klassischen Stiles. Eine Reparatur ist überfällig.



Dipl.Vw.Ing. Werner Wieland, 5026 Salzburg