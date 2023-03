Erhöhung Kilometergeld: Wahltag wird Zahltag sein

Die ÖVP wehrt sich seit langer Zeit dagegen das offizielle Kilometer-Geld endlich einmal den tatsächlichen Kosten anzupassen. Die letzte Erhöhung erfolgte 2008 und laut allen Experten wäre eine Valorisierung um mindestens 30 bis 40 Prozent erforderlich. So müssen zum Beispiel Hauskrankenpfleger/-innen (aber auch viele andere Berufe), welche mit ihrem Privat-Pkw berufliche Fahrten tätigen auch noch dafür bezahlen, dass sie arbeiten und anderen Menschen helfen dürfen. Da Politiker und Spitzenbeamte mit Dienstwagen und vielleicht noch mit Chauffeur unterwegs sind und sie so dieses Thema nicht betrifft, wird auch nichts geändert.

Man kann nur hoffen, dass Wahltag auch Zahltag wird und die verantwortliche ÖVP so wie bei vielen vorangegangenen Wahlen ihre Rechnung präsentiert bekommt.







Ing. Wagenhammer Fritz, 5261 Uttendorf