Erhöhung nicht leistbar?

Nun haben bereits zwei Repräsentanten der Regierungsparteien erklärt, dass sie eine vollständige Abdeckung der Teuerung bei den Pensionen für nicht leistbar halten, wenn die Inflation noch weiter steigt. Was soll das heißen - nicht leistbar?

Gerade die Pensionistinnen und Pensionisten haben keine Möglichkeit, auf andere Einkommensquellen auszuweichen und müssen auch bei hoher Inflation ihren Lebensunterhalt aus ihrer Pension bestreiten. Und die Pensionen sind - mit Ausnahme jener der Beamtinnen und Beamten - ohnehin durch die Höchstbeitragsgrundlage im Aktivbezug nach oben begrenzt. Es gibt hier also keine Luxuspensionen.

Der Staat hingegen steht in jeder Inflationsphase auf der Seite der Gewinner. Zum einen durch die höheren Einnahmen infolge der ebenfalls steigenden Steuern, zum anderen, weil die große Schuldenlast durch die Inflation real genauso schnell reduziert wird, wie die Guthaben auf den Sparbüchern, auf denen die heutigen Pensionisten ihre Altersvorsorge liegen haben. Leistungen des Staates wie Pensionen oder Sozialleistungen müssten daher - genauso wie beispielsweise Mieten - generell mit dem Verbraucherpreisindex wertgesichert sein. Das wäre für die Bezieher/-innen eine berechenbare Situation und weit effizienter, als die derzeitigen willkürlichen Zuwendungen an ausgewählte Gesellschaftsgruppen nach Gutdünken der Regierung. Insbesondere auch deshalb, weil bei diesem System der Zuwendungen der Überblick, wer in Summe was erhält, immer mehr verloren geht.

Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal