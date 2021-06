Erinnern statt auslöschen

So lobenswert und überfällig es ist, Denkmäler, Straßennamen und andere Erinnerungen an das "1000-jährige Reich" zu hinterfragen, so groß ist auch die Gefahr, dass im Überschwang der Gefühle gleich die Hälfte der Geschichte unserer Stadt ausgelöscht wird. Unsere schöne und geliebte Stadt hat auch ihre braune Vergangenheit. Es hieße die Geschichte zu vergewaltigen, würden wir dies leugnen - ganz abgesehen davon, dass es wichtig und notwendig ist, die nächsten Generationen daran zu erinnern.

So ist zum Beispiel Karajan ein bedeutender Bürger gewesen - im Guten wie im Bösen. Seinen Namen aus der Öffentlichkeit zu tilgen würde die Geschichte verfälschen. Würden wir der Geschichte nicht mehr gerecht, dies zu belassen, was im Übrigen auch dem damaligen Zeitgeist entspräche, aber dafür mit Tafeln unter dem Platznamen unsere heutige Sicht der Geschichte zu lehren? Ist es nicht schlimm genug, wenn die seinerzeit Geehrten nun öffentlich mit ihren Vergehen an eine Art Pranger gestellt werden?

Ganz ähnlich ist die Diskussion um Bürgermeister Lueger. Der "schöne Karl" hat wesentlich dazu beigetragen, dass Wien zu einer modernen Weltstadt gestaltet worden ist - siehe die Hochquellenwasserleitung, die uns noch heute unglaublich reines Wasser aus fernen Gebirgen liefert. Also verdient Lueger, geehrt zu werden - aber nicht ohne an seine antisemitische Einstellung zu erinnern, vor allem an dieses nonchalante "Wer Jud ist, bestimme ich". Beides charakterisiert den Menschen Lueger, beides macht auch Wien aus.

Darüber lehrt uns das Beispiel Luegers, wie verbreitet und allgemein akzeptiert Antisemitismus damals gewesen ist. Ist es nicht wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, um zu zeigen, wie kurz der Weg zu unvorstellbaren Gräueln eigentlich ist?

Antisemitismus ist eine geradezu schicke Einstellung gewesen, trotz Dreyfuss und Herzl - und zu welchen Tiefen der Unmenschlichkeit hat dies letztlich geführt? Es soll keiner mehr sagen, das könne heutzutage nicht mehr passieren!

Umso unabdingbarer aber ist es, die eigene Geschichte nicht durch bewusstes Vergessen korrigieren zu wollen.



Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee