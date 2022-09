Erinnerung an den Besuch der Königin

Als Königin Elizabeth 1969 mit Prinz Philip und Tochter Anne in Salzburg war, ging auch ich mit meinen damals noch kleinen Kindern Königin schauen. Wir stellten uns im Hof von St. Peter auf, Tochter im Dirndl, Sohn in Lederhose. Als die Königin an uns vorbeikam, lächelte sie die Kinder sehr freundlich an. Dann ging sie in den Friedhof, der Dunstabzug vom Peterskeller war eingeschaltet. Die Königin schnupperte und sagte dann zu Landeshauptmann Lechner: "Das ist das erste Mal, dass ich auf einem Friedhof Gulasch rieche."

Gretl Herzog, 5020 Salzburg