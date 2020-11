Das aller-aller-allergrößte Eröffnungsfest in Eugendorf von Donnerstag, 5.11. bis Samstag, 7. 11.2020" - die Firma Lutz lädt ein und die Konsumenten kommen in Massen - und das im Lockdown!

Wie ist es möglich, dass in so einer Zeit, in der der Kulturbetrieb geschlossen, die Gastronomie sehr stark eingeschränkt und selbst das Treffen von Freunden reglementiert wurde, ein Eröffnungsfest in dieser Größe genehmigt und durchgeführt werden konnte? Völliges Unverständnis!





Maria Wendtner, 5202 Neumarkt am Wallersee