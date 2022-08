Erinnerung an Salzburg 2022

Im kommenden Herbst 2022 begehen Maturanten der HBLA Ursprung-Elixhausen wieder ein Jubiläum mit einer Zusammenkunft der noch mobilen ehemaligen Schüler und Lehrenden. Dabei erinnert man sich an schöne und weniger schöne Stunden des Schul- und Internatsbetriebs in Klessheim. Jahre später führte der Weg wieder nach Salzburg, diesmal an die Universität mit Universitätslehrgängen, jetzt als Studierende mit ausgesuchten Interessen. Salzburg bleibt ein Ort der Bildung, als Studierender und in der Folge als Lehrender. Möge die Stadt es als Auftrag sehen, Kultur und Bildung weiterhin zu vermitteln.



Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel