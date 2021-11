Erinnerungen an das Anglöckeln

Das "Spezial" der SN vom 26. November 2021, gestaltet von Frau Hedwig Kainberger, erinnerte mich sehr an meine ersten Lehrerjahre Mitte der 60er Jahre in Seeham. Die vorgestellten Lieder wurden bei den Weihnachtsfeiern gesungen, die "Salzburger Herbergsuche" war unser Startlied beim Anglöckeln.

Diesen uralten Brauch, der ursprünglich nur an drei Donnerstagen vor Weihnachten stattfand, brachten wir täglich nach dem Unterricht in jeden Seehamer Haushalt. Bei Wind und Wetter, zu Fuß, ohne Schulbus. Wir, das waren meine Oberstufenschülerinnen und Schüler mit mir. Das Liedgut bekam ich zum Großteil von Pfarrer Franz Klaushofer.

Dass Seeham damals knapp 900 Einwohner hatte, erleichterte uns dieses Vorhaben und die Fußmärsche auf dem Haunsberg habe ich noch heute in schöner Erinnerung. Besonders wenn die Dunkelheit hereinbrach, nur unsere Laternen den Weg wiesen und unser Kommen schon von weitem entdeckt und erwartet wurde. Oft wurde es "später" und ich fuhr die Jugendlichen, die weiter weg wohnten, mit meinem Puch 650 nach Hause. Auch daran erinnern sich viele, denn "Platz ist in der kleinsten Hütte". Blieben wir einmal in einer Schneewehe stecken, packten alle an, oft waren es mehr als ein Dutzend kräftiger Arme.

Liebe Frau Kainberger, ich werde auch heute noch oft für die Gestaltung einer Weihnachtsfeier eingeladen. Ihr "Spezial" ist eine willkommene Vorlage für künftige Veranstaltungen: Liedgut und dazu passende Texte. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Zeitung ist bereits in meiner Sammlung archiviert.



Hans Ziller, 5164 Seeham