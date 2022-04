Erinnerungen an den Bau der Stollen

Ich besitze eine Aufstellung über das Zustandekommen der Luftschutzstollen im Mönchsberg und im Kapuzinerberg im Jahr 1943. Es waren 500 bis 700 Arbeiter beschäftigt, davon 321 Salzburger Firmenangestellte, 220 Kriegsgefangene, 60 Soldaten der Wehrmacht, 28 Strafgefangene, sieben Mann Bewachung. Sie arbeiteten 50 bis 60 Wochenstunden.

Für 80.000 Menschen wurde Platz geschaffen. Da die Salzburger nicht an einen Bombenkrieg auf ihre schöne Stadt glaubten, wurden beim ersten Angriff 244 Menschen getötet (ähnlich wie beim großen Felssturz Gstättengasse im Jahr 1669). Insgesamt wurden bei 15 Angriffen 547 Personen getötet. Im Stollen Eingang Toscaninihof fanden 2800 Personen Platz.

Ich war noch ein Kind, als die Stollen gebaut wurden, ich erinnere mich aber nicht an das Umladen von Gestein von kleinen zu größeren Lastwagen, wie das heute geschehen soll und den Krauthügel belasten soll. Es durfte auch nicht so viel kosten. Ich bedaure es zutiefst, dass keine Garage in den Kapuzinerberg gebaut werden kann. Es scheitert auch an einer Einfahrt, die durch die hässlichen Bauten am Rehrl-Platz verhindert wurde.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg