Erinnerungen an gute Zeit im Hort

Ein großes Dankeschön an Frau Trude Oelmack. Meine Mutter war schon vor vielen Jahren in Vollzeit berufstätig. Daher war ich vom ersten Volksschuljahr bis zum Ende meiner Pflichtschulzeit in der Nachmittagsbetreuung im städtischen Jugendhort in Parsch.

Trude Oelmack war zuerst meine Horterzieherin und später die Leiterin des Horts. Sie war eine großartige Frau und Pädagogin, gerecht zu allen Kindern, sehr menschlich und engagiert. Ich habe im Hort sehr viel gelernt und auch sozial sehr profitiert. Durch die sehr gute pädagogische und menschliche Betreuung von Trude Oelmack und ihrem hervorragenden Team der Horterzieherinnen habe ich mich in den acht Jahren im Hort sehr wohlgefühlt und ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit. Nochmals Danke an Tante Trude, ich freue mich sehr, dass es Ihnen gut geht und wünsche Ihnen noch viele schöne und gesunde Jahre.





Roswitha Tiemessen, (geb. Schlager), 3031 Rekawinkel