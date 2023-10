Erinnerungen an Israel

Der unfassbar brutale Überfall auf Israels Zivilbevölkerung durch die Hamas erweckt bei mir, der 1971 aktiv am Jugendausstauschprogramm Österreich - Israel mitgewirkt hat, viele Erinnerungen an mehrere Besuche in Israel. Dabei Überflüge von Kampfjets während einer Organgen-Ernte im Kibbuz, Tour durch den Gazastreifen,

der ja nicht viel größer ist als Wien, Baumpflanzung in der Gedenkstätte Yad Vashem. Der eiserne Verteidigungswille Israels gegenüber großmächtigen

Feinden ringsherum hat mich schwer beeindruckt. In all den vergangenen Jahren

habe ich Israels Politik gegenüber den Palästinensern mit zunehmender Sorge verfolgt. Die aggressive Siedlungspolitik, weltweit verurteilt, im Fokus. Dies und

viel mehr führte meiner Meinung nach zu dieser unvorstellbaren Terroraktion

der Hamas. Die Leidtragenden sind aber die zivile Bevölkerung auf beiden Seiten

der Kriegsfront. Und die Hoffnung auf eine friedliche Lösung schwindet gänzlich.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg