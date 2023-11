Erinnerungen an die Salzburger "Hundsgräfin"

Beim Lesen der SN über die sozusagen echte Hundsgräfin (SN, 18. 11. 2023) tauchten bei mir Bilder der 1950er Jahre auf. Da gab es im Raum Lehen die sogenannte "Hundsgräfin", die damals in Salzburg ein Begriff war und auch damals schon in den SN über sie berichtet wurde. Schon von Weitem hörte man das Gebell der Hunde, wenn sie einen Kinderwagen schiebend, in dem auch noch Hunde saßen, durch Lehen und Umgebung zog und wich ihr jeder aus, da sie ja immer von "mehreren" Hunden begleitet wurde. In meiner schemenhaften Erinnerung lebte sie in einer Baracke in Lehen an der Salzach. Dort war ja neben dem Flüchtlingslager auch noch eine Art Au, mit Behelfsbauten. Damals war es für die Anrainer ein ewiges Ärgernis, da das Hundegebell permanent in halb Lehen gehört wurde.





