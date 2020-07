Erläuterungen zum "Kuhurteil"

Weil ein Almbauer einen häufig begangenen Almweg im Rauriser Krumltal abgesperrt hat, kommt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Innsbruck vom 2. 8. 2019, als "Kuhurteil" bezeichnet, neuerlich ins Gerede, obwohl die Kritiker die Entscheidungsgründe weder gelesen noch verstanden zu haben scheinen, was sich zwingend aus ihren Aussagen ergibt. Das gilt auch für den akribisch begründeten Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 30. 4. 2020, dem der Titel "Kuhurteil" nicht erspart bleibt, obwohl er gar kein Urteil ist.

Nun steht Kritik durchaus jedermann zu, doch sollte der Kritiker wenigstens wissen, was er kritisiert, also das "Kuhurteil" zumindest gelesen oder gar verstanden haben. Von dem als "Besitzer" bezeichneten Almbauern "H" in Rauris wird man das vielleicht nicht erwarten, weil dieser darauf vertraut haben dürfte, von seiner "Standesvertretung", der Kammer, richtig beraten worden zu sein, was leider nicht der Fall ist.

Wohl aber sollte die Frau Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger wissen, wovon sie spricht, wenn sie das "Kuhurteil" als nicht nachvollziehbar bezeichnet (SN-Lokalteil, 4. 7. 2020) und sagt, "das Kuhurteil basiert auf der alten, mittlerweile nicht mehr gültigen Rechtslage". Die Haftung des Tierhalters (§1320 ABGB) ist aber, Frau Ministerin, nach wie vor "gültige Rechtslage", mit dem "Haftungsrecht-Änderungsgesetz 2019" (in typischer Anlassgesetzgebung) durch einen zusätzlichen Absatz verhunzt, ohne damit zur Rechtssicherheit für die Almbauern beizutragen.

Gegenstand des "Kuhurteils" war eine Schadenersatzklage nach einem schrecklichen Unfall auf einem stark frequentierten Weg (Wanderer, Radfahrer, auch Autos) in Tirol, in der Nähe eines Alpengasthofs mit bis zu 100 Besuchern. Die nachmals ums Leben gekommene Wanderin ging in Begleitung ihres Terriers, den sie an einer 2,5 m langen Leine führte, die sie um die Hüfte geschlungen hatte. Sie wurde von Mutterkühen des Almbauern angegriffen und so schwer verletzt, dass sie ungefähr 60 m vom Gasthaus entfernt verstorben ist. Die Mutterkühe des beklagten Almbauern konnten sich auf der Straße frei und unbeaufsichtigt bewegen. Witwer und Sohn der Getöteten verlangen im Zivilprozess vom Almbauern als allein Schuldiger vollen Schadenersatz. Im "Kuhurteil" gehen die Gerichte aber von erheblichem Mitverschulden der Hundehalterin aus, mit dem Ergebnis der Schadenteilung. Die Absperrung des Almwegs im Rauriser Krumltal durch den "Almbauern" "H" kann dieser also nicht auf das "Kuhurteil" gründen, weil die Verhältnisse sachlich nicht vergleichbar sind.



5310 Mondsee

Dr. Erich Carli,