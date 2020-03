Erlebnis beim Einkauf im Supermarkt

Zu der von der Bundesregierung soeben bekannt gegebenen verstärkten Maßnahme die Maskenpflicht in Einkaufsmärkten betreffend, möchte ich Folgendes anmerken:

Mir ist aufgefallen, dass viele Pärchen (ebenso Senioren mit Sohn oder Tochter) zum Einkaufen unterwegs sind. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass momentan die Einkäufe von einer Person pro Haushalt getätigt werden.

Wobei ich letzte Woche noch ein Erlebnis hatte, dass man ruhig als Gipfel der Ignoranz gegenüber uns Mitmenschen bezeichnen kann.

Es war letzten Donnerstag vormittags an einer Kassa in einem Supermarkt. Es waren vier zusammengehörende Personen vor mir. Die Ältere legte die Waren auf das Förderband, ihr Mann drängelte sich ohne Rücksicht in Bezug auf Sicherheitsabstand an uns vorbei, um Vergessenes herbei zu holen und hustete dann noch ungeniert frei heraus (sogar in normalen Zeiten hält man sich beim Husten die Hand vor den Mund, sehr geehrter Herr Ungeniert!). Neuerliches Drängeln von hinten, diesmal war es die schwangere dritte dazugehörende Person, die noch einiges einsammeln hat müssen. Plötzlich umherschauendes Suchen der Dreien: Wo ist da Kind? Ach, die läuft da hinten zwischen den Regalen fröhlich umher. Feigerweise (oder konfliktvermeidend?) enthalte ich mich jeglichen Kommentars, denn der würde sehr unfreundlich ausfallen.

Als dann die Kassiererin sich entschuldigte, weil sie kurz ihre Brille putzen musste, die durch das Maskentragen immer wieder anlaufen würde, sagte die ältere der beiden Damen zur Kassiererin: "Ach, Sie Arme! Ja, ja man kann schon alles auch übertreiben."

So viel zum Verständnis einiger Menschen, die so gesehen mit zu den potentiellen Risikofaktoren dieser Krankheit gehören.

Liebe Mitmenschen, bleibt gesund und passt auf Euch auf!







Monika Rieder, 5061 Elsbethen