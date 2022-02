Erleichterung für Mini-Skigebiete

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer! Ich schreibe Ihnen mit dem Anliegen, die 2G-Regel für "Familienskigebiete" oder Schlepplifte schon mit Ferienbeginn am 11. Februar fallen zu lassen. Es gibt nach wie vor gute Gründe, warum manche Leute/Familien nicht geimpft sind - aktuell ist das sehr zum Nachteil für die Kinder, wenn es um das Skifahren geht.

Für die Mini-Skigebiete, die nur Schlepplifte haben wie z. B. Faistenau, Hof, Thalgau, Krispl, müsste es doch möglich sein, bei der bestehenden FFP2-Pflicht auf 3G im Freien bei Ferienbeginn umzustellen.

Die Kinder sind ohnehin die am meisten belastete Gruppe in Bezug auf Maßnahmen und das Risiko scheint vertretbar in Vergleich zur Omikron-Après-Ski- Gaudi in den großen Skigebieten. Kinderskifahren ist nach wie vor wichtig für Salzburg als Tourismusland.

Leute, die es sich leisten können, fahren halt mittlerweile in die Schweiz oder nach Slowenien, um ihren Kinder dort das Skifahren beizubringen. Das wollen wir als Tourismusland hoffentlich nicht wirklich.



DI Florian Lackerbauer, 5020 Salzburg