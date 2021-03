Ermittlungen zu Verbindungen zwischen Amtsträgern und Novomatic

Offener Brief an alle aktiven und ehemaligen Amtsträger gegen die derzeit Ermittlungen in Sachen Novomatic laufen. Sehr geehrte Damen und Herren! Selbstverständlich gilt für Sie, solange sie nicht rechtskräftig verurteilt werden, die Unschuldsvermutung. Sollten Sie jedoch für sich persönlich zu dem Schluss kommen, dass diese Vermutung in ihrem Fall falsch ist, möchte ich sie gerne kostenfrei beraten: Ein frühzeitiges, reumütiges Geständnis, am besten in Verbindung mit einem Angebot zur Schadenswiedergutmachung, könnte das Strafausmaß signifikant reduzieren. Außerdem bedeutet ein rascher Strafantritt auch ein frühes Strafende und eine frühe Tilgung der Vorstrafe aus dem Vorstrafenregister. Für mich als Staatsbürger und Steuerzahler fällt als Vorteil eine Reduktion des entstandenen Schadens und auch eine geringere Auslastung staatlicher Institutionen an. Letztere Argumente sollen Sie aber nicht in Ihrer Entscheidung beeinflussen.





Franz Lichal, 1160 Wien