Ermöglicht Ausbau des Biolandbaus

Als Biobotschafter muss ich leider darauf hinweisen, dass im Flachgau, in Teilen des Tennengaues sowie in Oberösterreich auch die Ausweitung der Äcker von der Agrarpolitik behindert wird! Denn all jene Bäuerinnen und Bauern, die sich im Rahmen des österreichischen Programmes für eine umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) an der Fördermaßnahme "Vorbeugender Grundwasserschutz auf Grünlandflächen" beteiligen, müssen auf einen Grünlandumbruch einschließlich Grünlanderneuerung mittels Umbruchs während des gesamten Verpflichtungszeitraumes verzichten. Hier gilt die Null-Umbruchstoleranz. Dies gilt auch für den Bioackerbau und den Biogemüsebau, obwohl ich hier keine Gefahr für das Grundwasser sehe. Der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse liegt in Österreich bei 58 Prozent! Aus meiner Sicht sollte deshalb im zukünftigen ÖPUL - das derzeit verhandelt wird und das sieben Jahre gilt - die Ausweitung des Bioackerbaus und damit auch des Biogemüsebaus ermöglicht werden. Hier braucht es einen Schulterschluss der Landtage von Salzburg und Oberösterreich.



Georg Sams, 5202 Neumarkt