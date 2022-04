Ernährung und Verantwortung

In der Ausgabe der SN vom 13. 4. Ist zu lesen, dass der Geschäftsführer der Österreichischen Schweinebörse, Herr Schlederer, prognostiziert, dass durch die derzeitige Inflation viele Menschen wieder zu "ausgewogener Mischkost" zurückkehren würden. Wenn der Verfasser des Artikels, Herr Pessl, diese Aussage nicht in einen irreführenden Kontext gestellt hat (was ich nicht annehme), dann meint Herr Schlederer damit, dass weniger unausgewogene (??) Bio-Lebensmittel und weniger Fleischersatzprodukte (und mehr Schweinefleisch aus Massentierhaltung?) konsumiert werden werden - eine ernährungswissenschaftlich wohl nicht ganz haltbare Definition.

Weiters erfahren wir, dass auf Bio-Anbauflächen ca. 1.7x geringere Erträge erzielt werden als auf konventionellen, und die biologische Landwirtschaft somit zu Hungersnöten in armutsgefährdeten Teilen der Welt beitragen würde. "Wer das verantwortet, der soll aufstehen".

Ich stehe auf: Bekanntlich benötigt es zur Herstellung einer Kalorie eines tierischen Nahrungsmittels vier bis 12 pflanzliche Kalorien. Der im ungesunden Ausmaß überhöhte Konsum von Fleisch, Eiern und Milchprodukten in den reichen Regionen der Erde, und die "Produktion" derselben zu Preisen, die es sogar vielen weniger begüterten Menschen erlauben, solche Nahrungsmittel im Übermaß zu kaufen und dann wegzuwerfen, stellen daher ein weitaus größeres Problem für die Welternährung dar als der "rücksichtslose" Konsum von Bioprodukten.

Bitte vor der eigenen Tür kehren, Herr Schlederer!





Dr. Rotraud Wieser, 1210 Wien