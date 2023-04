Ernährungssicherheit ist nicht in Gefahr

Zum Artikel "Zunehmende Dürre und Klimawandel bedrohen Ernährungssicherheit in Österreich" (SN, 11. April):

Das klingt krass überzogen und soll, wie so vieles andere, offensichtlich auch dazu beitragen, die Menschen in einen Angst- und Panikmodus zu versetzen. Solange weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, etwa ein Drittel der Produktion, weggeworfen wird, muss man sich vermutlich keine wirklichen Sorgen machen. Auch die Tatsache, dass nur etwa ein Fünftel der Getreideernte in direkter Form für Lebensmittel verwendet wird und öfters ein Teil der Ernte vernichtet wird, um die Preise zu stützen, passt in dieses Schema.

Das alles trägt in Summe nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit solcher abstruser Thesen bei und bestätigt Polemiken wie "Heizen oder essen".





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien