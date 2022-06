Ersatzteilgarantie beim Kauf beachten

Mein sechs Jahre junger Fernseher eines japanischen Herstellers war defekt, ich wollte diesen in der empfohlenen Fachwerkstätte reparieren lassen und den Reparaturbonus in Anspruch nehmen. Ich brachte meinen Fernseher in die Werkstätte und bekam nach zwei Tagen einen Kostenvoranschlag: "Das Display ist defekt und kann nicht repariert werden, da eine Ersatzteillieferung dafür nicht vorgesehen ist, ein Tauschgerät wird angeboten."

Das nicht neue Tauschgerät mit sechs Monaten Garantie ohne Reparaturbonus hätte mehr gekostet als ein gleichwertiges neues Gerät mit zwei Jahren Garantie. Der Reparaturbonus konnte zur teilweisen Abdeckung des Kostenvoranschlags herangezogen werden. Beim Kauf eines neuen Geräts werde ich mich in Zukunft genauer erkundigen, ob der Hersteller auch alle Ersatzteile liefern würde.



Matthias Sturm, 5020 Salzburg