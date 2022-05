Erschöpftes Spitalspersonal - Aufgeblähte Spitalswelt

Deutsche und österreichische Krankenanstalten haben eines gemeinsam: Das Personal steht unter ständigem Stress. Eine Überbelastung in Permanenz! Grund: Die Krankenversorgung beider Länder leidet unter extremer Spitalslastigkeit. Unsere Gesundheitssysteme sind zu einem Selbstbedienungsladen verkommen. Von den Verheißungen der Spezialisten- und Apparate-Medizin geblendet, steuern die Menschen immer öfter automatisch die nahe gelegene Spitalsambulanz an. Auch bei Banalerkrankungen und Befindlichkeitsstörungen wird nicht mehr auf die reguläre Sprechstunde des Vertrauensarztes gewartet. In Sachen Aufblähung der Spitalswelt hat Österreich gegenüber Deutschland die Nase vorn. Wir sind Weltmeister im Krankenhausliegen. Unsere Spitäler gehören zu den teuersten. Bestes Beispiel ist die "Klinik Floridsdorf", früher Krankenhaus Wien Nord genannt. Für den Bau dieser Krankenanstalt mit "nur" 800 Betten verschleudern die Verantwortlichen 1,26 Milliarden Euro. Das macht uns so schnell niemand nach! Beim Schuldenmachen wollen die Landespolitiker Niederösterreichs nicht ins Hintertreffen kommen. Sie errichten völlig ungeniert auf weniger als 50 Kilometern Luftlinie vier funkelnagelneue Kliniken: die Spitalszwillinge Mödling & Baden, Wiener Neustadt und Neunkirchen. Eine Perlenreihe der Geldvernichtung. Unausgesprochene Nebenwirkung der künstlich aufgeblähten Spitalswelt: Es kommt zu stationären Aufnahmen und Operationen, die gar nicht nötig wären. Erste-Hilfe-Maßnahme: Fassen wir vor Betreten eines Krankenhauses alle Alternativen ins Auge. Eine Möglichkeit: Zuerst zum Hausarzt!





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien