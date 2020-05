Erschreckende Nachrichten aus der Fleischindustrie

angesichts von Corona-Ausbrüchen in den Belegschaften von Schlachtbetrieben hat Kanzlerin Merkel Konsequenzen angekündigt.

Merkel sprach von "erschreckenden Nachrichten" aus der Fleischindustrie. Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel.

Bei derartigen Meldungen setze ich den Kopfhörer auf, um mich mit Musik abzulenken. Denn die Musik ist der Knopf, damit mir nicht der Kragen platzt.

Auf welchem vielleicht bislang unerforschten Trabanten des Planeten Erde hat die Kanzlerin die vergangenen Jahre zugebracht, dass sie über die teilweise skandalösen Zustände in der Fleischindustrie scheinbar nichts mitbekommen hat?

Denn unter welch erbärmlichen Bedingungen die auf den Schlachthöfen in Deutschland im Akkord schuftenden Arbeitnehmer untergebracht sind, ist kein Staatsgeheimnis.

Für Arbeitnehmer herrschen dort, begleitet von einer "Kultur des Wegsehens" durch Politik und Gesellschaft, Lebensbedingungen, die man in Deutschland nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Irgendwann wird die Rechnung präsentiert.

Das gilt auch für das billige Fleisch, welches die Konsumenten in den reichen Industrienationen so gerne und besonders reichlich verzehren.

Der Supergrill ist nicht selten um ein vielfaches teurer als der lebenslange (Billig-)fleischverzehr.

Fleisch ist zur Ramschware geworden.

In der gegenwärtigen Krise sind es vor allem die Niedriglohnarbeiter, die für das billige Fleisch zahlen müssen.

Im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Leben.

Es ist gut, dass in Deutschland nach der "Geiz ist geil-Epoche" wieder etwas mehr über angemessene Lebensmittelpreise gesprochen wird. Das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Seit Jahren fordern Landwirte und Umweltverbände eine faire Bezahlung nachhaltig erzeugter Lebensmittel durch den Einzelhandel und verlässliche politische Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zum Schutz von Tieren, Umwelt und Klima.

Sie wurden von der Bundesregierung bislang nicht gehört.

Kanzlerin Merkel hätte in den vergangenen Jahren öfter "nach Hause telefonieren" sollen.

Renate Dötzer, D-92637 Weiden