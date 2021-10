Erster konstruktiver Vorschlag zum Wolf

Zum Leserbrief der Herren Kronreif in den SN vom 29. 9., "Wildregionen für Wölfe":

Früher hat man in der Schule gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Naturlandschaft und Kulturlandschaft, und dies gilt auch für die Tierwelt. Dipl.-Ing. Mathias Kronreif, Werfen, und Michael Kronreif MSc, Ostermiething, machen den ersten konstruktiven Vorschlag zum Thema Wolf! Sie meinten, um Schäden durch den Wolf möglichst hintanzuhalten, aber diesen nicht auszurotten und das gesamte Prozedere zu vereinfachen, könnte man Wildbehandlungszonenpläne - wie für Rot- und Gamswild bereits umgesetzt - auch für Wölfe andenken (Kernzone - keine Bejagung, Randzone - fallweise Bejagung, Freizone - Abschuss).

Ich bin auch Naturliebhaber, aber was zum Thema Wolf herumgefaselt wird, ist eine Frotzelei für alle Tierfreunde und besonders für die Schafbauern. Daher der Rat an alle Politiker: Nehmt die Vorschläge der Herren Kronreif an und setzt deren Gedanken in die Tat um. Gegen Verbesserungsvorschläge ist nichts einzuwenden. Es ist höchste Zeit, an die Arbeit zu gehen, die Schafbauern erwarten eine baldige Klärung. Danke Mathias und Michael Kronreif für Ihre konstruktiven Gedanken!

Reg.-Rat Anton Herzog, 5301 Eugendorf