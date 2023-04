Erweiterung bringt nur eine Verschiebung der Angebotsflächen

Zur Europark-Erweiterung sind zwei Argumente ernsthaft zu hinterfragen. Zum einen wird die Schaffung von mindestens 300 Arbeitsplätzen ins Treffen geführt. Dabei wird allerdings völlig ignoriert, dass jeder neue Arbeitsplatz in Großzentren am Stadtrand ein Mehrfaches an Arbeitsplätzen im Zentrum vernichtet. Man braucht nur die Anzahl der Mitarbeiter/-innen pro Flächeneinheit bei einem Handelsbetrieb im Zentrum und in der Peripherie zu vergleichen. Ich schätze das Warenangebot im Europark durchaus, bin aber der Ansicht, dass eine Erweiterung keine substanzielle Verbesserung, sondern lediglich eine Verschiebung der Angebotsflächen vom Zentrum an die Peripherie mit sich bringen würde.

Wenn man die Verkaufsflächen in Salzburg pro Kopf der Bevölkerung betrachtet, stellt man fest, dass auch aus diesem Aspekt heraus eine Erweiterung keinen Sinn macht. Zum Argument, dass es sich ja nur um bereits versiegeltes Gebiet handelt: Die Vorgangsweise, bereits in der Planung sehr großzügig Lagerflächen vorzusehen, die dann später, weil ja bereits "versiegeltes Gebiet", problemloser in Verkaufsflächen umgewandelt werden können, ist nicht neu, scheint sich aber offensichtlich noch immer zu bewähren. Mich wundert, dass in den entsprechenden Gremien der Stadtverwaltung diese Aspekte keine Beachtung gefunden haben.







Mag. Rudolf A. Lanzenberger, 5500 Bischofshofen