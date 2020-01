Sehr geehrte Frau Huber! Was die Erweiterung der Altstadtgarage betrifft, so ergibt sich zu Ihrem Interview mit dem Herrn Bürgermeister der Stadt Salzburg und Ihrem Artikel vom 8. Jänner die Frage, was da verkehrsberuhigend sein soll, wenn man Autos, die derzeit im Altstadtbereich parken, in die Altstadtgarage bringt, die auch im Zentrum liegt.

Es wird nicht darüber gesprochen und geschrieben, dass der Verkehr in Maxglan und in der Riedenburg noch mehr zunehmen wird. Sonst läuft in der Stadt ja einiges, damit nicht jeder mit dem Pkw ins Zentrum fahren muss. Der Bau einer weiteren Garage im Zentrum ist umweltfeindlich (Abgase durch Stau, Transport von vielen Tonnen Material usw.).



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen