Erweiterung der Mönchsberggarage

Sehr geehrter Herr Schilcher, sehr erfreut habe ich Ihren Leserbrief (13. 1.) gelesen, dass Sie - nicht aus der Stadt - die Problematik des hohen Verkehrs in Riedenburg und Maxglan erkennen. Da sind Sie unseren Politikern etwas voraus.

Wir Anwohner leiden am hohen Verkehrsaufkommen. Besonders an

Wochenenden, ganz schlimm jetzt im Winter, wo in dem der Stau manchmal bis in die Innsbrucker Bundesstraße zurück reicht. Auch wenn es noch freie Plätze in der Garage gibt. Toll, wenn noch über 600 Autos dazukommen.



Gudrun Timpe, 5020 Salzburg