Erweiterung ist längst überfällig

Die geplanten zusätzlichen Parkplätze in der Mönchsberggarage sind eine Bereicherung für die Bewohner, Beschäftigten und die Betriebe in der Altstadt von Salzburg. Die Gastronomie, Hotellerie und die Geschäfte der Innenstadt sowie deren Gäste und Kunden werden davon profitieren. Denn ausreichend Parkflächen sind auch eine Voraussetzung, um Gäste und Besucher in die Altstadt zu bringen. Hier hat man im Vergleich zu den Einkaufszentren entlang der Autobahn jedenfalls dringenden Nachholbedarf.

Auch die über 15.000 Mitarbeiterinnen in der Altstadt sowie die Bewohner profitieren durch den Ausbau der Garage von einer funktionierenden Infrastruktur und guten Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und Wohnorts.

Die Vorteile eines Ausbaus der Mönchsberggarage liegen somit auf der Hand. Es ist Zeit, dass die Politik wieder an die Bewohner, Unternehmer und Kunden der Altstadt denkt!



Erich Berer, 5020 Salzburg