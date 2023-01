Erwiderung auf Leserbriefe

Erwiderung auf die Leserbriefe von Fr. Edlinger-Windhagauer in den SN vom 4. 1. 2023 und von Hrn. DI Bacher in den SN vom 5. 1. 2023

Obwohl Sie mein Leserbrief angeblich sprachlos gemacht hat, haben Sie merkwürdige Worte dazu gefunden. Ich habe ausschließlich Rücksichtnahme auf die wehrlosen Tiere, auf unsere Umwelt und auf Mitmenschen, die unter der exzessiven Knallerei leiden, eingefordert. Ich habe dazu auch den Vorschlag gemacht, wer so wild aufs Schießen sei, solle besser den Ukrainern in ihrem Krieg helfen. Sei es nun mit Absicht oder nur aus Fehlinterpretation - mir wird unterstellt, ich hätte die Prangerschützen mit Kriegsverbrechern verglichen, die geil aufs Menschentöten sind, und laut Hn. DI Bacher hätte ich die Böllerer gleich der Söldnergruppe Wagner zugeordnet, die Putin gegen die Ukrainer in den Krieg schickt. Ja geht's noch? Dagegen ist für mich nicht nachvollziehbar, was mein Anliegen mit irgendwelchen Demos und "Stadtspaziergängen" zu tun haben soll; jedenfalls scheint Herr DI Bacher für Demos wenig Toleranz aufzubringen und diese in erster Linie für sich einzufordern. Ich bleibe dabei, dass Toleranz für solche "Vergnügungen", die so vielen anderen schaden, fehl am Platz ist, auch wenn sie mit "gelebtem Brauchtum" verbrämt werden und auch wenn sich einige "rechtschaffene Leute" damit auf den Fuß getreten fühlen.

Liselotte Degenhart, 4893 Zell am Moos