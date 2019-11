Erzdiözese reagiert

So steht es am 8. November 2019 im Rupertiblatt: "Es sei immer klar gewesen, dass die Kirche als Grundbesitzerin den Vertrag unterschreibe, wenn alle erforderlichen Auflagen, auch jene des Naturschutzes, vorliegen."

Der Chefredakteur schreibt über das sinkende Vertrauen der Menschen in die Politik und die Hauptursachen, die Unehrlichkeit und die Intransparenz der Politik. Vielleicht sollte er sich auch einmal Gedanken machen über die vielen Kirchenaustritte, die mit Glaubwürdigkeit und sinkendem Vertrauen zu tun haben.

Für ein "Judasgeld" beteiligt sich die Kirche an den idiotischen Ausbauplänen der gierigen Garagenbetreiber. Um die Millionenkosten könnten mehrere Park&Ride-Stationen gebaut werden, wie es sie in vielen Großstädten auf der ganzen Welt gibt.

Hl. Geist, so bist du?







Mag. Rudolf Höhenwarter, 5020 Salzburg