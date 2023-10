Es könnte alles so einfach sein … ist es aber nicht.

Karin Zauner stellt in "Terror in Israel: Hier wird jegliche feministische Glaubwürdigkeit verspielt" (SN, 16. 10.) mit Verweis auf bestialische Bilder und Machthaber die These auf, dass Menschen, die "ihre Sympathie für die Hamas" bekunden damit ihre feministische Glaubwürdigkeit verlieren würden. Sie nennt keine Namen und auch keine konkreten Ansatzpunkte für ein aus ihrer Sicht unterstützendes Verhalten gegenüber der Hamas und ihrer Gräueltaten, außer einem Verweis auf Feministinnen auf Demos und in den sozialen Netzwerken.

Zuerst das Allerwichtigste: Vergewaltigung, Gewalt gegen Frauen allgemein, nein, noch viel einfacher, jede Form von Gewalt ist aus gutem Grund in den menschenrechtlichen Konventionen, wie Glaubensbüchern und weiteren gemeinschaftlichen Zeugnissen als wider die Würde festgehalten. Soweit schon der Traum einer idealen Welt, ein Lichtstrahl, dem die kleinen Pflänzchen entgegenwachsen wollen, jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise.

Tagtäglich üben die verschiedensten Menschen aneinander Gewalt aus, immer dann, wenn einer eine Grenze verletzt. Immer dann, wenn jemand das eigene über andere stülpt. In der Realität vergewaltigen Männer der Hamas muslimische und jüdische, palästinensische und israelische Frauen. In der Realität protestierten zahlreiche Menschen noch vor ein bis zwei Monaten in Israel wegen geplanter Reformen, die insbesondere Frauen und jenen, die das Weibliche schätzen, Sorge und Ärger bereiteten. Das fast im gleichen Atemzug zu nennen, soll nicht das eine gegen das andere aufwiegen, das ist nie möglich - jede Struktur und Tat, jeder Mensch muss ohnehin für sich betrachtet werden. Es soll zeigen: Frauen und damit auch Kinder, also die Zukunft der Menschen, sind die größten Verlierer solcher Zeiten, jener der Kriege, und jener, die diesen vorangehen. So weit, so bekannt. Auf diesem Feld rollte der Ball in Katar, Gaza, Israel, dem Iran und vielerorts - auch hierzulande - weit vor dem 7. 10. 2023, er wird nur schneller.

Die Fragen, die ich mir als Mensch und, unter anderem, Feministin jetzt stelle sind also weniger, wer vergewaltigt und mordet wo schlimmer und welcher Religion und Nationalität gehört er an (auch wenn sie Teil meiner Recherche und Überlegungen sind), sondern vielmehr, wie wir aus dieser Spirale der Spaltung und Verletzung herauskommen, die den Nährboden für diese Gewalt züchtet.

Ein Ausgangspunkt dafür ist aus meiner Sicht, die eigene Empörung nicht dogmatisch den Platz der komplexen Interdependenz von Menschenrechten und widersprüchlichem Weltgeschehen einnehmen zu lassen. Denn es wird der Tag kommen, da wird die eigene Betroffenheit und Empörung schwinden. Auf dem Weg zu einem Land das vielleicht Frieden heißt und nach dem wir alle tagtäglich suchen, brauchen wir konstruktive Schritte. Und wer auch immer schuld ist und was auch immer das Schlimmste gewesen sein wird, die Verantwortung für diesen Weg kann, soweit ich sehen kann und soweit es mir dieser Artikel wieder vor Augen führte, nie aus Verurteilung, nur aus Verständnis erwachsen.







Franziska Kinskofer, Psychologin, 5020 Salzburg