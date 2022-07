Es bedarf beherzter Verbote, um das Klima zu retten

Die für die Klimaüberhitzung am meisten beisteuernde Bevölkerungsgruppe wurde von der kapitalistischen Glaubenslehre folgendermaßen erzogen: Ich leiste mir das, was ich mir leisten will - solange ich es mir leisten kann. Dieses "Ethos" findet in den eigenen Wünschen und in der eigenen Geldbörse seine Begrenzungen.

Nun zeigt sich, was Finanzberater wohl längst wussten: Der für die Klimaüberhitzung relevanten Bevölkerungsgruppe bleibt pro Monat genug übrig, um verdoppelte Spritpreise und gestiegene Flugkosten locker wegzustecken: Wird jetzt, da an den Tankstellen ein Zweier vor dem Koma steht, weniger gefahren? Werden weniger Flüge gebucht? Werden weniger SUV zugelassen?

Viele Politiker (und Bürger) denken bei der Klimaüberhitzung in folgendem Schema: Es geht nur darum, die richtigen Rahmenbedingungen (kurz gesagt: Verteuerung von CO2-intensiven Produkten/Dienstleistungen und Verbilligung von "nachhaltigem Konsum") zu schaffen, dann wird der Markt es regeln! Dies mag für die Wirtschaft funktionieren! Für den privaten Sektor lügen wir uns meiner Beobachtung nach mit diesem Schema in den Sack! Jene Bevölkerungsgruppe, die den Löwenanteil an der Klimaüberhitzung zu verantworten hat, wird ihren Lebensstil nicht ändern. Sie haben gelernt, dass ihnen alles zusteht, was sie sich leisten können: Wenn ich mir als einzelner die halbe Torte leisten kann, dann gehört sie rechtens mir - und die anderen tausend sollen sich die andere Hälfte eben aufteilen. Sie werden nicht so weit denken, dass das verbleibende CO2-Budget, das uns noch von der völlig unbeherrschbaren Klimakatastrophe trennt, auf alle jetzt lebenden Menschen und die künftigen Generationen in "gerechten Teilen" aufzuteilen ist.

Ich plädiere schleunigst für beherzte Verbote (z.B.: von Kurzstreckenflügen, Privatflugzeugen zum Freizeitvergnügen, etc.) um das Ganze vor der Zerstörung durch wenige zu schützen! Oder ist es verantwortungsvoll zuzulassen, dass einige munter Löcher in den Rumpf unseres Schiffes bohren, nur weil sie sich die dafür nötigen teuren Bohrmaschinen leisten können?







Karl Plohovich, 5020 Salzburg