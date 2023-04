Es bleibt eine Verdreifachung des Strompreises

Zum Leserbrief "Das ist Sand in die Augen streuen" von Stefan Reischl (SN-Lokalteil vom 19. 4.): Dem obigen Leserbrief kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen. Nach dem Heizungstausch und Umstellung auf Luft-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage, unter Inanspruchnahme der "großzügigen" Förderung des Staats von nicht einmal 20% der tatsächlichen Kosten, sehen wir uns mit den neuen Stromkosten voll getäuscht und von der Salzburg AG und der Politik ausgebeutet.

Alle paar Tage können wir uns auch noch die Werbeeinschaltungen ansehen, deren Tabelle so klein gedruckt ist, dass sie fast unlesbar ist. Aber wir wissen ja eh, was uns erwartet, Sand in die Augen und bezahlen dürfen wir diese Einschaltungen ja auch noch mit unserem Strompreis.

Es bleibt eine beinahe Verdreifachung des Strompreises, egal durch welche Brille man das sehen möchte. Auch die AK sollte sich zurücknehmen, diesen Tarif auch noch schön zu reden bzw. schreiben.

Es ist wie es ist, aus den Klauen der Ölscheichs haben wir uns in die Klauen der Stromindustrie gestürzt.





Giuseppe Valsecchi, 5020 Salzburg