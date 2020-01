Es bleibt eine zerstörte Umwelt zurück.

Der Kohleabbau in Deutschland wird verboten werden, wenn es bis dahin nicht schon zu spät ist. Aber bis es so weit ist, werden Landschaften und Dörfer zerstört - siehe Erkelenz, laut einem Bericht in den SN vom 25.1.20. Es bleibt nichts übrig, nur eine zerstörte Umwelt. Und das wahrscheinlich noch mit dem Argument der Arbeitsplatzsicherung. (Gibt es dazu dann mehr andere Arbeitsplätze, wenn das Verbot in Kraft tritt?) In dem ist der Mensch wirklich gut, im Zerstören und im Im-Nachhinein-Jammern, weil alles kaputt ist, Pflanzen und Tiere und auch Landschaften einfach aussterben. Es widerspricht auch dieses dem Gedanken, unsere Umwelt und die Natur zu schützen und zu erhalten. Aber Geld regiert die Welt, die Mächtigen in den Industrien und in Folge dessen auch in der Politik. Schade, dass Landschaften zerstört werden, wo es, in einigen Jahren zwar erst, sowieso verboten wird, aber was soll es, eben bis zur bitteren Neige. Im Nachhinein ist dann leicht jammern. Und das gilt auch für Brasilien und den Rest der Welt. Man kann nur hoffen, dass es bald Menschen mit mehr Weitblick, Herz und Verstand gibt. Das wünsche ich unseren Kindern und Enkelkindern.







Gertrude Sützl, 5201 Seekirchen