Es braucht dringend eine Pflegereform!

Ich bin seit ca. 15 Jahren als Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger in meinem Beruf tätig. In der Ausbildung damals wurde uns schon erklärt, dass eine Pflegereform ansteht und wir in Zukunft gesuchte Fachkräfte sein würden. Im Moment sind in jedem Krankenhaus das ich kenne, Betten gesperrt. Es gibt niemanden in meinem "Pflege"-Umfeld der keine Überstunden machen muss, Operationen müssen verschoben werden, Menschen welche Langzeitpflege benötigen würden, bekommen keinen Platz in einer Einrichtung, ich kenne auch kein Krankenhaus das kein Pflegepersonal sucht. Jetzt sind wir in einer Pandemie und danach wird natürlich alles wieder normal, sagen mir viele Bekannte und Verwandte. Ich kann das aus meiner Sicht leider nicht so sehen. Wir haben im Moment weder volle Studienplätze noch volle Fachschulen, und das seit Jahren. Wenn von 100 Menschen 20 in Pension gehen und 10 aus Schulen oder Studien nachkommen, brauche ich nicht Mathematik studieren, um festzustellen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Meine Ausbildner hatten Recht, nun sind wir gesuchte Fachkräfte, und wissen im Alltag nicht mehr wie wir das Arbeitspensum schaffen sollen.

Liebe Regierung, bringen sie endlich eine Pflegereform auf den Weg, fragen sie die Basis der Pflege was sie braucht und entschärfen sie das Pulverfass auf dem die Gesellschaft sitzt.







DGKP Roland Macher, 5134 Schwand im Innkreis