Es braucht ein Umdenken in Zeiten des Klimawandels

Zu "Zukunft der Traktor-WM ungewiss" (SN vom 18. 9.): Ich habe persönlich kein Problem damit, wenn diese "Auffahrten" auf den Glockner verboten werden. Im Gegenteil. Es ist die eine Sache, wenn bei einem lokalen Umzug Oldtimer-Traktoren auffahren - eine andere aber, wenn diese Traktoren durch halb Europa erstmal mit einem Auto-oder Lkw-Anhänger nach Fusch verbracht werden müssen (viele davon sind mir bei der Rückfahrt begegnet durch das Saalachtal). Meine Hoffnung ist in dem Zusammenhang aber auch, dass dann auch die sinnlosen Flüge der Red-Bull-Flieger - vorzugsweise über dem Innviertel/Lochen am See bis nach Mattighofen und St. Johann/W. - verboten werden. Das würden wir uns dringend wünschen. Und die ebenso sinnlosen im-Kreis-Fahrten der F1-Boliden in Zeltweg und

Motocross-Fahrten ebenfalls im Innviertel usw.

Ich würde es unfair finden, nur den Oldtimer-Traktoren die Ausfahrten zu verbieten,

alle anderen dürfen aber weiterhin die Luft verpesten, oder wie???





Christiana Maderegger, 5221 Lochen am See