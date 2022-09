Es braucht gute Ideen für die Penionserhöhung

In der Debatte um die Pensionserhöhung taucht immer wieder der Begriff der Leistung auf und deshalb habe ich mir meine Pensionshöhe verdient. Mir ist bewusst, dass sich so manche Pensionistin, mancher Pensionist bei den letzten Pensionserhöhungen ungerecht behandelt gefühlt hat. Was mich jedoch einwenig stört ist, dass alles über den Begriff der Leistung definiert wird. Es gibt viele Argumente, meist sind sie sozialer, familiärer, gesellschaftlicher und finanzieller Natur, warum jemand nicht mehr in die Pensionsversicherung hat einzahlen können. Ich glaube, es bringt heute jeder in der Gesellschaft seine Leistung, ob Putzfrau oder Bundespräsident, der Unterschied ist das Wissen und dies macht heute den überwiegenden Teil des Gehaltes aus. So wünsche ich mir für heuer viele gute Ideen, bei den Gehalts- und Pensionsverhandlungen. Es wird herausfordernd, aber wir haben es noch immer geschafft und deshalb bin ich frohen Mutes.





Josef Willi, 6020 Innsbruck