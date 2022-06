Es braucht jetzt sofort Änderungen im Gesundheitssystem

In exakter Art und Weise analysiert Georg Renner in den SN (9. Juni 2022, Die Auslastung von Österreichs Ärzten steigt signifikant) die steigende Auslastung von Österreichs Ärzten. Im Bereich der Kinderheilkunde ist die Belastung der Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag besonders ausgeprägt: Arbeitsverdichtung pur! Grund: Sie werden zahlenmäßig kontinuierlich weniger. Im Jahr 2020, zum Beispiel, nahmen sie um 14 auf 262 ab. Die Wahlärztinnen und Wahlärzte dieses Faches hingegen vermehrten sich im besagten Jahr um 23 auf 465. Hält dieser Trend an, dann stehen in 10 Jahren etwa 700 Vertragsfreie einer Minderheit von rund 100 Kassenvertragspartnern gegenüber. Damit wird klar, dass lenkend eingriffen werden muss. Nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt!



Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien