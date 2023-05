Es braucht neue Ideen für die Wasserversorgung

Zum Artikel "Auch viel Regen ist noch zu wenig" (SN, 4. Mai 2023):

Ich kann mich erinnern, dass jedem Haus und Gebäude, das am Land gebaut wurde, verpflichtend eine Sickergrube für das Abwasser vorgeschrieben war. Damals (vor den Sechziger/Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts) gab es kaum zentrale Abwassersysteme (inklusive Reinigung) in den Gemeinden. Das ging so weit, dass kleine und größere Seen so verschmutzt waren, dass Badeverbote ausgesprochen werden mussten.

Warum schreibt man heute nicht wieder Sickergruben für das Oberflächenwasser (ex Dach, versiegelte Wege, Parkplätze) vor? Dann muss das Regenwasser nicht direkt in Bäche und Flüsse abgeleitet werden, sondern versickert im Boden und ergänzt das Grundwasser, welches wir so dringend benötigen.

Mit einer Übergangsfrist kann man das auch für bestehende Gebäude und Einrichtungen vorschreiben. Es werden ja auch Bäche und Flüsse rückgebaut, um mehr Rückhaltebecken für das Regenwasser zu erhalten.

Ein solches Gesetz könnte innerhalb eines Jahres in Kraft treten und sehr positive langfristige Auswirkungen auf unser Ökosystem haben.

Dafür sollten alle politischen Parteien zusammenarbeiten.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen