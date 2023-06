Es braucht neue Richtlinien zur Fahrtauglichkeit

Wenn sich mein Mann früher über "Autofahrer mit Hut" geärgert hat, dachte ich, dies könnte mein Vater sein. Also nicht so tragisch. So viele gab es nicht davon auf Österreichs Straßen. Heute sind ältere Menschen in viel größerer Zahl auf den Straßen unterwegs. In ihrem eher gemäßigten Tempo. Und dazu auch viele ältere Frauen. Dies war vor vierzig Jahren undenkbar.

Die demografische Kurve zeigt, dass in fünfzehn Jahren die Masse der Babyboomer als ältere Verkehrsteilnehmer/-innen auf der Straße unterwegs sein wird. Ich auch - mittendrin. Und wir könnten die Schnellen, die LKWS und all jene, die glauben, als dynamisch Junge rasch wohin zu müssen, behindern. Also braucht es eine neue Richtlinie, um dies einzugrenzen. Das ist meine Vermutung zu diesem Thema. Es ist ja auch heute schon möglich, Personen mit ungenügender Fahrtauglichkeit aus dem Verkehr zu ziehen.

Astrid Konzett, 1210 Wien