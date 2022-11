Es braucht Verhandlungen

Es ist erfreulich, dass es Menschen gibt, die sich nicht mit diesem "Krieg-bis-zum-(Endsieg)-Narrativ" abfinden wollen. Schon aus rein pragmatischen Gründen sollte jeder Krieg so bald wie möglich beendet werden - haben doch fast alle Kriege der jüngeren Vergangenheit keinen klaren Sieger hervorgebracht oder "Recht" und "Moral" zum Durchbruch verholfen, sondern tatsächlich nur Leid, Verwüstung und Zerstörung stabiler gesellschaftlicher Systeme gebracht. Natürlich müssen wir froh sein, dass die Ukrainer ihr Territorium und damit auch die Interessen des Westens so entschlossen verteidigen - aber dieses ohnehin leidgeprüfte Volk (aus)bluten zu lassen, weil leider auch die Politiker der EU es in den beiden vergangenen Jahrzehnten versäumt haben, durch eine nachhaltige Politik mit Augenmaß unter Einbeziehung und Mitsprache aller Betroffenen den Frieden in Europa zu sichern, ist einfach präpotent und scheinheilig.

Ja zur maximalen Unterstützung für die Ukraine - aber zusammen mit stärksten Anstrengungen, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden und nicht eskalieren zu lassen. Sonst wird wahrscheinlich doch die Ukraine auf vielen Linien der Verlierer sein, und der "Westen" sich vom Rest der Welt gründlich isoliert haben.

Mag. Gottfried Grosser, 5280 Braunau