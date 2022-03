Es braucht weitere Aufklärung

In einem "ZIB2"-Interview fand der Tischlermeister Michael Stadler den Mut, die miese Inseratenpraxis des Vorarlberger Wirtschaftsbundes anzuprangern. Mehr als 20 Jahre lang seien ihm die aufgezwungenen Werbeschaltungen im Magen gelegen, jetzt aber platzte ihm der Kragen. Reaktion nach österreichischer Art: Dem "Aufdecker" wurde gleich nach dem TV-Auftritt eine Betriebsprüfung angekündigt. Strafe muss sein! In unseren Herzen hingegen, ist Stadler ein Held. Niemand fand bisher den Mut, die besagten Inserate als das zu bezeichnen, was sie sind: Parteienfinanzierung durch die Hintertür. Ein herzliches Dankeschön auch an die SN-Redakteurin Maria Zimmermann und den stellv. Chefredakteur Dr. Andreas Koller. Beide berichten über die Causa, wie es nur Vollprofis imstande sind. Weit und breit keine klagbaren Stellen und trotzdem werden wir SN-Leser über alle Details informiert.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien