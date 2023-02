Es darf nicht so werden wie in England

Welche Parallelen haben England und die FPÖ? Natürlich gar keine - ist ja auch nicht vergleichbar - England und die FPÖ! Schaut man sich jedoch die Entwicklung in den letzten Jahren dieser beiden so unterschiedlichen Proponenten an, ergeben sich hier bemerkenswerte Ähnlichkeiten.

Sowohl England als auch die FPÖ wurden immer wieder durch starke Persönlichkeiten geführt, die sich nicht scheuten, sich mit allen politischen Gegnern anzulegen - deren Akteure immer wieder ordentliche Bruchlandungen hinlegten, die sie aber durch konsequentes Negieren dieser wieder für eine gewisse Schicht

von Wählern und Wählerinnen interessant und wählbar machten - ganz egal, was da vorher passiert war.

Dann kam in England ein richtiger Blender und man muss es sagen Lügner an die Macht: Boris Johnson, der durch konsequentes Festhalten an seinen Narrativen - in diesem Fall dem Festhalten an falschen Aussagen - und dessen Vision von Zukunftsträumen, die schon zum Zeitpunkt der Erzählung für jeden halbwegs

gebildeten Menschen als nicht realisierbar zu erkennen waren, an die Macht.

Was letztendlich daraus wurde, kann man sich jeden Abend im Fernsehen anschauen. Und da kommt nun auch die FPÖ wieder ins Spiel: Auch wir haben es augenblicklich mit einer Anzahl von Politikern dieser Partei zu tun, die durch Narrative, die durch nichts zu beweisen sind, wie durch falsche Behauptungen, Herabwürdigen von politischen Gegnern und einer Wortwahl, die an die dunkelsten Zeiten erinnert, eine nicht unerhebliche Anzahl von Gutgläubigen um sich schart.

Offensichtlich gibt es genügend Menschen, die diesen politischen Protagonisten und deren dumpfen Parolen blindlings Glauben schenken. Was daraus entstehen kann, sieht man an England. Das Gute an der Sache ist, dass wir in Österreich immer ein Stück hinterherhinken und daher auch noch die Chance besteht, eine Entwicklung wie wir sie in England augenblicklich beobachten, durch das Aufwachen deren derzeitiger Wähler/-innen, verhindert werden kann.





Gerhard Kletzl, 5110 Oberndorf