Es gibt genug Einkaufsflächen

Zum Plan, auf dem Hallenbad-Parkplatz ein Einkaufszentrum zu errichten: Wir haben in Zell am See fünf Rewe, zwei Spar, Hofer, Lidl, Nah & Frisch und DM. In nächster Nähe den Maximarkt, noch einen Hofer und ein Lagerhaus, einen MPreis und noch einen Spar. Also wozu brauchen wir noch ein Einkaufszentrum?

In Österreich gibt es pro Einwohner gerechnet schon um 50% mehr Einkaufsfläche als in Deutschland. Das kostet und muss bezahlt werden, darum ist bei uns alles teurer, was auch immer bejammert wird.

Horst Neubacher, 5700 Zell am See