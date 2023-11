Es gibt noch Engel

Am letzten Sonntag im Oktober bin ich auf dem Weg in die Kirche gestolpert und habe mir das Handgelenk gebrochen. Sofort war ein Engel da und hat mich aufgehoben, mit seinem Auto in das UKH Salzburg gebracht. Er hat mich zur Aufnahme begleitet und mir beim Ausfüllen der Formulare geholfen, dann mit mir gewartet, bis ich an der Reihe war.

Mein Engel ist der Josef aus der Bayrischen Ramsau. Lieber Josef, ich werde Dir meinen Rest des Leber dankbar sein.

Möge es viele Menschen geben die so spontan und selbstlos helfen.

Herta J. Kammerhofer, 5020 Salzburg