Es fehlt an politischem Willen gegen Korruption vorzugehen

Das Thema "Korruption" ist in Österreich immer aktuell, da es bei uns nicht so gesehen wird. In der politischen Szene "kennt Jeder Jeden", wenn man etwas braucht, wendet man sich an eine Freund, der hilft.

Im Jahr 2012 schrieben Edelbacher Max/Felsenreich Christian/Kriechbaum Karl ein Buch mit dem Titel: "Der korrupte Mensch", publiziert im Godegg Verlag. Man könnte es heute neu auflegen, da sich bei uns nichts geändert hat.

1994 fand bei der Interpol Lyon eine Tagung zum Thema:

"Korruptionsbekämpfung" statt an der ich als damals noch aktiver Polizeijurist teilnehmen durfte. Prägend war das Zusammentreffen mit dem Experten Bertrand De Spelville, der von 1970 bis 1997 in Hongkong von der Britischen Queen Elisabeth II eingesetzt war, die Korruption dort zu bekämpfen. Damals war Hongkong ziemlich am Ende der Liste von Transparency International. Dem Experten gelang es die Korruptionsanfälligkeit Hongkongs dramatisch zu reduzieren. Noch heute liegt Hongkong, trotz Übergabe an die Chinesen in der Einschätzung von Transparency vor Österreich. Warum? In Österreich fehlt es an einem ernsten politischen Willen, tatsächlich gegen Korruption etwas zu unternehmen - darunter hat sich unter Kurz und seiner Regierung nichts geändert. Wir nennen das halt: "Freunderlwirtschaft" -- das klingt nicht so schrecklich wie Korruption.

Professor Hofrat Mag. Maximilian Edelbacher, 1190 Wien