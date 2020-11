Es fehlt die sachliche Aufklärung

Es ist die irrationale Angst und das ebenso irrationale, aber unerfüllbare Bedürfnis nach einer Sicherheit, die diese Pandemie so unerträglich erscheinen lässt. Jedoch Damen und Herren, die in diesem Lande Verantwortung tragen, erwecken den Eindruck, alles Mögliche dafür zu tun, die beiden Gefühlslagen aufrecht zu erhalten. Das Schreckensszenario einer Triage, das gerade im Begriff ist, sich in mehreren Krankenhäusern zur Realität zu wandeln und die exponentiell steigenden Fallzahlen, die uns in drastischen Schaubildern präsentiert werden und alle Prognosen übertreffen, erzeugen Angst und in manchen Fällen bereits kopflose Panik. Gemeint sind zunächst die Mitglieder der Bundesregierung (von denen Frau P.M. Wagner und der Gesundheitsminister ausdrücklich ausgenommen werden sollen), die es nach acht Monaten der Katastrophenstimmung noch immer nicht geschafft haben, eine einigermaßen klare, nüchterne und für den Normalbürger nachvollziehbare Beschreibung dieser Krankheit zu liefern. Zu den Verantwortungsträgern sind aber auch all jene zu rechnen, die uns über Print und TV informieren, uns aber auch aufklären sollten, diesem Auftrag aber in keiner Weise gerecht werden. Anstelle dessen wird von allen Seiten widersprüchliches Halb- und Nichtwissen verbreitet. Man operiert mit Begriffen, Fachausdrücken und Abkürzungen, die zweifeln lassen, dass sie der, der sie verwendet, selber auch versteht. Informationen, in denen von Antikörpern und Antigenen, von mRNA und PCR u.a. die Rede ist, ohne ihre Bedeutung zu erklären, sind wertlos, aber ein hervorragender Beitrag zur Verunsicherung der Bevölkerung.

Die Corona-Krise mag eine Zumutung sein, eine sachliche Aufklärung auf wissenschaftlicher Basis ist einer vernunftbegabten Bevölkerung zuzumuten. Sachlich fundierte Information wird freilich an der Gefährlichkeit des Virus nichts ändern, aber sie wird das Unsicherheitsgefühl verringern, wird den Verschwörungstheorien ihre Basis zerstören und kann dazu beitragen, dass aus den besserwisserischen Statements eines populistisch getakteten Ex-Innenministers nicht billiges, politisches Kleingeld geschlagen werden kann.

Dipl.-Ing. Dr. Peter Thuswaldner, 5400 Hallein