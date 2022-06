Es fehlt geeignete Vertretung

Es gibt eine sehr große Gruppe von Menschen die von der/den Regierung(en) immer wieder übersehen wird. Das wundert auch nicht, da wir absolut keine Vertretung im Parlament haben, die "Pseudovertretungen", die wir nicht gewählt haben, sind pensionierte Politikspitzen, die sich damit zu ihrer Riesenpension möglicherweise auch noch ein "Zubrot" verdienen. Aber die echten Pensionistinnen und Pensionisten haben keine neutrale Vertretung gegenüber den Parlamentsparteien, hatten sie noch nie. Da braucht man sich nicht wundern über einen "Ausgleich" von 1,8 Prozent, das ist bestenfalls ein Hohn. Übrigens, in Deutschland gab es vor einigen Wochen eine Pensionserhöhung von 5,3 Prozent, in den neuen Bundesländer von 6,2 Prozent, in Österreich 0,0 Prozent. Schuld daran ist unser Mangel an einer eigenen und völlig parteifreien Pensionistenvertretung!

Otto Lorenz, 5120 St. Pantaleon