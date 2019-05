Am 14. 5. 2019 besuchten etwa 150 Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren einer Schule in Mattighofen das Ballett "Moonwalk". Kein Handy, keine Unterhaltung während der Aufführung, interessiert, lustig in der Pause ohne Geschrei, einfach erfreulich diese jungen Menschen. Und wir zwei "Oldies" mitten drinnen. Respektiert und bei freier Sitzwahl auch noch einen Platz nebeneinander angeboten.

Glückwünsche für die Schüler, Gratulation an die Lehrer.

Es geht auch anders . . .



Uli Böhm, 5411 Oberalm