Es geht auch anders - wie der Start ins Leben gut gelingen kann

Bezugnehmend auf den Artikel "Gewalt im Kreißsaal. Wenn die Geburt zum Trauma wird" möchte ich folgende, positive Erfahrung mit Ihnen teilen: Meine Tochter, heute ein siebenjähriges, gesundes Kind, kam als Frühchen zur Welt. Nach ein paar Tagen auf der Neonatologie wurden wir auf die Mutter-Kind-Station des LKH verlegt. Dort war ich nun also, mit meinem Baby, das anfangs weder selbstständig trank noch sich in irgendeiner Weise so gab, wie man es aus diversen Ratgeberbüchern annahm, dass es sein würde. Wir mussten also alles "lernen", vom Füttern über eine Magensonde bis hin zu dem Zeitpunkt, als es endlich mit dem Stillen klappen wollte.

Dementsprechend groß war teils die Überforderung/Verzweiflung. Doch ich hatte Glück: Vom ersten Tag an, von der Aufnahme über die Geburt bis hin zur Entlassung, hatte ich Ärzte/-innen und Pfleger/-innen, die wirklich alle - und ich erlebte in gut fünf Wochen Krankenhausaufenthalt einige - derartig bemüht, empathisch und geduldig mit uns waren, dass ich noch heute oft daran denke.

Daher auch dieser Leserbrief, weil ich mit meiner eigenen Erfahrung jeder werdenden Mutter Mut zusprechen möchte. Danke dem LKH, dass mein Kind bei ihrem Start ins Leben so liebevoll und gut unterstützt wurde.







Kathrin Innerberger, 5321 Koppl