Es geht nicht ohne genug gut ausgebildetes Fachpersonal

Zum Artikel in den SN vom 11. 2. 2023, "Berufsgruppe warnt vor dem Kollaps in der Kinderbetreuung": Als Mutter von zwei Kindern ist mir eine liebevolle Betreuung und qualitativ hochwertige Bildung in den elementarpädagogischen Einrichtungen sehr wichtig. Diese steht und fällt mit ausreichend gut ausgebildetem Fachpersonal und einer entsprechenden Fachkraft-Kind-Relation. Als Elementarpädagogin mit 20 Jahren Berufserfahrung ist mir der Aufschrei nach mehr Fachpersonal seit meinem Start ins Berufsleben bekannt.

In den letzten Jahren kommt es in immer mehr Einrichtungen bereits zum Kollaps - Gruppen und ganze Einrichtungen werden geschlossen, gute Bildungsarbeit weicht bloßer Aufbewahrung. Ein Gratis-Angebot (vormittags) vom Kindergartenbesuch kann und wird für viele Familien - auch für uns - auf jeden Fall eine finanzielle Erleichterung bedeuten. Allerdings nur kurzfristig, denn wenn nicht auch Geld für bessere Rahmenbedingungen - wie ausreichend pädagogisches Fachpersonal und kleinere Gruppen - in die Hand genommen wird, wird sich dieses Vergeuden von Potential und das Nicht-Wahrnehmen (können) von Chancen zur Entfaltung in diesen entscheidenden Entwicklungsjahren bei vielen Kindern ab dem Schulalter immer mehr rächen - und wiederum auch finanziell bemerkbar machen.

Carina Ertl, 5026 Salzburg